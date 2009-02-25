Балога каже, що Ющенко, на відміну від уряду, блефувати не може

Президент не поставить свій підпис під жодною додатковою декларацією, оскільки такий документ не має конкретного змісту. Уряд пропонує набір чергових заяв і запевнень, маючи на меті замаскувати той неспростовний факт, що кредитна угода з МВФ не виконується і Україна має серйозні труднощі з одержанням наступного траншу позики. У такий спосіб прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО хоче створити собі виправдання власної бездіяльності щодо продовження співпраці з Фондом», - зазначив глава Секретаріату.

В.БАЛОГА нагадав, що єдиним офіційним документом, який визначає параметри угоди між Україною та МВФ і передбачений регламентними нормами цієї фінансової установи, є лист про наміри. “Тільки він є підставою для надання кредиту і тільки він визначає конкретні кроки, які позичальник має здійснити на виконання умов надання коштів”, - підкреслив В.БАЛОГА.

За його словами, “однак оціночна місія Фонду, яка нещодавно тривалий час працювала в Україні, встановила численні порушення з боку українського уряду, які поставили під загрозу зриву продовження кредитної програми. Представники МВФ неодноразово звертали увагу Кабінету Міністрів на необхідність проведення реальних реформ, у тому числі й змін до законодавства, які б дали підстави для розвитку двосторонньої співпраці. Місія Фонду, зокрема, вимагала скорочення дефіциту Державного бюджету, забезпечення дієвої незалежності Національного банку, збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» та Пенсійного фонду. Уряд не зробив жодного кроку назустріч цим вимогам, натомість вдався до обманного маневру і висуває на перший план тезу про важливість підписання чергового набору заяв”.

Глава Секретаріату вказав, що місія МВФ під час свого перебування в Києві двічі зустрічалася з Президентом і докладно обговорила з ним всі вимоги кредитора. “В.ЮЩЕНКО погодився підтримати всі необхідні реформи. Однак глава держави вважає, що енергію Кабміну треба спрямувати не на вправи в епістолярному жанрі, а на практичні дії у бюджетній та фінансовій сферах. Президент не може блефувати, як уряд. Глава держави наполягає на неухильному виконання Кабінетом Міністрів тих вимог, які містяться в листі про наміри, який підписала і прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО. Цей документ є достатньою базою для ефективної співпраці з МВФ», - підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 лютого, уряд закликав Президента України В.ЮЩЕНКА підписати спільну декларацію до керівництва Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці в рамках надання Україні фінансової допомоги.