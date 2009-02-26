Ющенко обіцяє вивести Тимошенко з «неадекватної позиції»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що йому вдасться переконати прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у необхідності термінового перегляду державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з послами країн G-7 (Великої сімки).

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що перегляд державного бюджету необхідний для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що робитиме все, щоб зміни до бюджету та антикризовий пакет були ухвалені найближчим часом. Він розповів послам, що поки прем’єр-міністр України притримується думки, що бюджет в першому півріччі перегляди недоцільно.

«Це неадекватна тупикова позиція, яку необхідно переглянути. Я думаю, в мене знайдуться аргументи, щоб переконати уряд», - сказав Президент.

Він також розповів, що в нього є відчуття, що українська влада близька для того, щоб прийти до спільного знаменника щодо всіх важливих питань, які дадуть змогу відновити співпрацю з МВФ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У той же час 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Разом з тим, 24 лютого, прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО чекає, що на цьому тижні уряд і Національний банк вироблять єдину позицію на переговорах з МВФ.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає, що протягом поточного тижня необхідно зробити все можливе для отримання другого траншу кредиту МВФ. Президент переконаний, що для продовження співпраці з МВФ необхідно мати єдину, узгоджену позицію всіх органів державної влади і відповідних інститутів.

І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент звертає увагу на те, що уряд України порушив підписану минулого року угоду з МВФ.

«Насамперед, ідеться про умову дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року в розмірі 1% ВВП. Внаслідок прийнятого парламентом закону про Держбюджет, допущене пряме втручання в конституційні повноваження НБУ», - сказала прес-секретар, додавши, що не вдалося досягти збалансованості на валютному ринку, досі не внесені необхідні зміни в бюджет-2009.

«У рамках своєї компетенції Президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з МВФ. У той же час, глава держави зазначає, що основними суб`єктами відносин з МВФ залишаються уряд і НБУ», - сказала І.ВАННИКОВА.

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