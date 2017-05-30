У МЗС РФ заявили про готовність до переговорів з США щодо України
Як пишуть ЗМІ Росії, двосторонній діалог щодо України не стане заміною «нормандської четвірки», а навпаки, допоможе реалізації Мінських угод.
Москва готова розпочати двосторонні переговори з Вашингтоном щодо України.
Як повідомляє видання «Известия» з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, РФ очікує, що незабаром США призначать куратора в Держдепартаменті по цій темі.
«Тільки після того, як буде призначений наступник Вікторії Нуланд, яка займалася Україною при Бараку Обамі, можливо предметне обговорення українського врегулювання з Америкою», – пише видання.
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За інформацією джерел «Известий» в адміністрації президента РФ, роль головного парламентеря від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.
При цьому наголошується, що двосторонній діалог по Україні не стане заміною «нормандської четвірки», а навпаки, допоможе реалізації Мінських угод.