У МЗС РФ заявили про готовність до переговорів з США щодо України

Москва готова розпочати двосторонні переговори з Вашингтоном щодо України.

Як повідомляє видання «Известия» з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, РФ очікує, що незабаром США призначать куратора в Держдепартаменті по цій темі.

«Тільки після того, як буде призначений наступник Вікторії Нуланд, яка займалася Україною при Бараку Обамі, можливо предметне обговорення українського врегулювання з Америкою», – пише видання.

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За інформацією джерел «Известий» в адміністрації президента РФ, роль головного парламентеря від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.

При цьому наголошується, що двосторонній діалог по Україні не стане заміною «нормандської четвірки», а навпаки, допоможе реалізації Мінських угод.