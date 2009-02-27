Литвин візьме участь в ініційованій Ющенком нараді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН візьме участь у нараді, проведення якої ініціював Президент України.

Про це повідомила в інтерв’ю УНІАН прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

За її словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зателефонував голові ВР України і запросив його на нараду.

Вона також повідомила, що В.ЛИТВИН, перебуваючи 26 лютого на Тернопільщині, в інтерв’ю Тернопільській регіональній телекомпанії сказав, що на нараді ставитиме «питання про необхідність нарешті знайти спільну мову між гілками влади в Україні задля того, щоб прийняти вичерпний перелік рішень, щоб ситуація в Україні не розвивалась від поганого до гіршого».

Він також спрогнозував, що мова на нараді піде й про позики для України, зокрема про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

В.ЛИТВИН підкреслив, що позики Україні потрібні, але рішення «ми маємо приймати не задля МВФ», а для того, щоб покращити соціально-економічну ситуацію в Україні.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА повідомила, що 27 лютого о 10.30 Президент проведе нараду, на яку запрошено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради України В.ЛИТВИНА, голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та лідера опозиційної фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

В рамках цієї наради глава держави планує обговорити координацію дій органів державної влади та політичних сил щодо розвитку економіки в кризових умовах.