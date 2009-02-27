Черновецького викликають з відпустки до Президента

Наступного тижня президент Віктор Ющенко заслуховуватиме звіт мера про стан справ у столиці. Для цього столичному градоначальникові Леоніду Черновецькому навіть доведеться перервати свою відпустку, яку він проводить в Ізраїлі. Інформацію про те, що мер прилетить до Києва для зустрічі з президентом, газеті «Сегодня» підтвердили в оточенні Черновецького.

За словами глави Секретаріату президента Віктора Балоги, президент хоче почути від мера аналіз процесів в економічному і соціальному житті столиці. Зокрема, розповідати мерові доведеться про досі не прийнятий столичний бюджет, розвиток інфраструктури міста, відносини з малим і середнім бізнесом. «Ніякого популізму, проповідей і лірики — тільки аргументи. Застерігаю міські власті від спроб організувати псевдомітинги і псевдо — підтримки, це вже нікого не вражає», — заявив Балога. Він не виключив, що на зустріч можуть бути запрошені представники правоохоронних органів. У Секретаріаті говорять, що після звіту мера, президент може прийняти якесь рішення.

Крім того, вчора керівник столичної прокуратури Євген Блажівський звернувся до киян і заявив, що у випадку якщо працедавці примушують вас виходити на мітинг на підтримку мера, вам слід написати заяву в прокуратуру або звернутися за номером 524-82 61 або 527-72-60. Ймовірно, що у понеділок буде проведена і гаряча лінія комісією Верховної Ради, яка розслідує діяльність мера. Про час і порядок звернень громадян стане відомо пізніше.