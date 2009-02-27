Тимошенко перед зустріччю з Ющенком радиться з Северінсен

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО братиме участь у зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра України Марина СОРОКА.

«Прем’єр-міністр намагатиметься переконати Президента і голову НБУ підписати лист до керівництва МВФ з приводу отримання Україною другого траншу кредиту», - сказала М.СОРОКА.

За словами прес-секретаря, Ю.ТИМОШЕНКО сподівається, що підписання спільного листа буде консолідацією всіх гілок влади.

М.СОРОКА також повідомила, що зараз триває зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з її радником Ханною СЕВЕРІНСЕН.

«Якщо вдасться консолідуватися, у України буде великий шанс отримати допомогу МВФ. Для України важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом», - процитувала М.СОРОКА слова Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з Х.СЕВЕРІНСЕН.

Прес-секретар додала, що прем’єр-міністр сподівається, що на зустрічі з Президентом, головою Верховної Ради та головою Нацбанку буде знайдено порозуміння.