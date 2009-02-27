Льовочкін каже, що по гривні б'є Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН закликає уряд не намагатись перекладати відповідальність за валютну кризу в Україні на Національний банк України.

В коментарі, переданому УНІАН його прес-службою, наголошується, що сьогодні загострення валютної кризи в державі набирає нових обертів.

"Україна, що слабко інтегрована у світовий фінансовий ринок, переживає чи не найбільшу в світ кризу на валютному ринку. Це лише деякою мірою пов`язано з світовою фінансовою кризою", - зауважує депутат.

С.ЛЬОВОЧКІН нагадує, що за даними експертів українська гривня очолила рейтинг найбільш знецінених валют Європи за останні півроку. За період з вересня 2008 року до кінця лютого 2009-го українська гривня знецінилися на 50%. За його словами, це безпрецедентно високий показник для всієї Європи.

"Повторюється ситуація, що вже була у листопаді минулого року. Знову невідомі сили штовхають курс вгору, а глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що це саботаж, здійснений ворогами для введення в Україні надзвичайного стану та зриву президентських виборів", - підкреслює він.

Водночас С.ЛЬВОЧКІН переконаний, що справжня причина цього "феномену" полягає в тому, що в Україні валютна криза підсилюється кризою виконавчої влади, "зумовленою непрофесійним та недолугим управлінням урядом фінансовою системою і, як це не дико для цивілізованих людей звучить, - постійною війною Кабміну з Національним банком".

"Ми є свідками відверто популістських спроб уряду перекласти провину за провал курсової політики виключно на НБУ", - підкреслює депутат.

С.ЛЬОВОЧКІН зазначає, що у той же час всім зрозуміло, що макроекономічні основи стабільності валютного курсу лежать абсолютно у сфері компетенції уряду України.

"Саме він регулярно завдає нищівних ударів стабільності гривні. Вперше валютна криза почалась ще в 2005 році, коли тодішній уряд, на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО разом з НБУ, що піддався відповідному тиску, здійснили безпідставне штучне зміцнення гривні, яке болюче вдарило по українським експортерам вже тоді спровокувало перспективи девальвації гривні.

"Послабленню валюти сприяє також різке падіння економіки, спричинене недолугою та непрофесійною економічною політикою уряду", - зауважує він. При цьому депутат нагадує, що за минулий рік приріст ВВП становив всього 2,1%, що в 3,6 рази нижче, ніж у 2007 році. З початку цього року промисловість впала на 34%. А показники ВВП за січень цього року Кабмін взагалі боїться показувати.

С.ЛЬОВОЧКІН зауважує, що на початку 2008 року уряд вніс до Верховної Ради популістські зміни і доповнення до бюджету. "Саме популістський, надто дефіцитний бюджет від Ю.ТИМОШЕНКО "підлив масла у вогонь" інфляції девальвації гривні", - каже він, додаючи, що на 2009 рік уряд вніс взагалі нереальний, інфляційний, великодефіцитний девальваційний бюджет, що за підрахунками експертів обвалить гривню цього року ще як мінімум на 25-40%.

"У Кабміна відсутня будь-яка узгоджена макроекономічна політика та антикризова урядова програма. Останнім ударом, що завдала Ю.ТИМОШЕНКО по валютному ринку, став зрив переговорів з МВФ, що викликав підвищений попит учасників валютного ринку на долари, які справедливо підозрюють уряд у намірах продовжити емісійне фінансування дефіциту державного бюджету", - переконаний С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, цей та інші непрофесійні кроки Кабінету міністрів стали причиною того, що українські громадяни втратили не тільки частину своїх коштів, а й довіру до національної валюти, віру у здатність держави її контролювати.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН зауважує, що з тих же причин продовжують втрачати довіру до України й закордоном. Зокрема, міжнародні рейтингові агентства знижують рейтинги України.