МВФ може піти на поступки в питанні дефіциту держбюджету України

Міжнародний валютний фонд може піти на поступки в питанні розміру дефіциту державного бюджету України в разі неінфляційного його фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, виступаючи на ІІІ міжнародному форумі «Європа – Україна».

«Дефіцит можна профінансувати за рахунок інфляційної моделі. Коли ми обговорювали програму з Україною в жовтні-листопаді 2008 року, ми передбачали, що дефіцит може бути зовсім невеликим. Якщо уряд зможе знайти здорові (неінфляційні – УНІАН) джерела фінансування дефіциту, ми можемо погодитися на більший дефіцит», - сказав М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення щодо надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи суттєвий дефіцит Державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту.

Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.