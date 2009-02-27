Ющенко, Тимошенко і Литвин зроблять разом три кроки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН домовились про спільні дії з подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава держави Віктор ЮЩЕНКО, підсумовуючи зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНОМ, головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та представником опозиції Миколою АЗАРОВИМ, а також секретарем Ради національної безпеки та оборони Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність кожному з присутніх за те, що між ними відбувся діалог. Він висловив переконання, що це дозволить ефективніше боротись з економічною кризою.

Президент повідомив, що сторони домовились здійснити три спільні кроки.

По-перше: підготувати спільну декларацію, яка висвітлює економічний стан України, де наголошується на готовності сторін спільно долати наслідки економічної кризи.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що декларація буде містити заклики до більшості та опозиції спільно формувати ефективну політику з подолання кризи. Він зауважив, що цей документ має підписати Президент, уряд та НБУ, не виключивши, що перелік підписантів буде розширено.

Другий крок, про який домовились учасники наради, - створення робочої групи, яка сформує спільну позицію всіх гілок влади щодо відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Третьою домовленістю також є створення робочої групи, до якої увійдуть представники всіх присутніх на нараді інститутів влади. Ця група має виробити спільний антикризовий план.

«Яким він буде по глибині - це покаже готовність сторін брати на себе політичну відповідальність, приймати рішення, які не є простими», - сказав В.ЮЩЕНКО.