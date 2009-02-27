Путін: криза навіть піку свого не досягла

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає, що світова фінансово-економічна криза далека від свого піку. У березні буде затверджений новий варіант бюджету РФ. Про це прем`єр повідомив у п`ятницю в Ново-Огарьово на зустрічі з керівництвом "Єдиної Росії".

"Ми стежимо за процесами в світовій економіці. Ми від цього залежимо, і вимушені констатувати, що криза далеко не завершується, навіть піку свого не досягла", - повідомив Путін.

Путін підкреслив, що цей рік "буде важким", але в теж час запевнив, що "катастрофи ніякої не відбудеться". "Ми ситуацію в змозі утримати і ми її точно утримаємо", - запевнив він колег. - Ми впораємося зі всіма проблемами".

newsru