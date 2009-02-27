Ющенко вирішив не обмежуватися РНБО

Торкнуться економічних питань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО після завершення засідання Ради національної безпеки і оборони орієнтовно о 15.00 проведе нараду з економічних питань. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Склад учасників наради наразі уточнюються, додали в прес-службі. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-74-02 та 255-63-18.

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