Ющенко вирішив не обмежуватися РНБО
14:52, 27 лютого 2009Політика
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Торкнуться економічних питань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО після завершення засідання Ради національної безпеки і оборони орієнтовно о 15.00 проведе нараду з економічних питань.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Склад учасників наради наразі уточнюються, додали в прес-службі.
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