Ган: ВР має якнайшвидше прийняти рішення про європейські технічні стандарти

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган вважає, що Верховна Рада України має прискорити прийняття рішення щодо європейських технічних стандартів, щоб українські підприємства мали доступ до європейських ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

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Говорячи про фінальне голосування у Сенаті Нідерландів, Ган зазначив, що це «прокладає шлях до завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і закріплює наші відносини у чітких і стабільних правових рамках».

«Зараз дуже важливо зосередитися на впровадженні. І незабаром повністю процес ратифікації закінчиться, і будуть підписані всі документи. І необхідно використати всі можливості Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - наголосив єврокомісар.

Він зауважив, що при цьому необхідні також відповідні рішення Верховної Ради щодо «стандартів для того, щоб українські підприємства могли мати доступ до європейських ринків».

«Особливо, що стосується європейських технічних стандартів, як правило, такі стандарти прийняті в усьому світі. І якщо Україна відповідатиме стандартам Європейського Союзу, то вона зможе мати доступ до ширших, глобальних ринків», - підкреслив Ган.

За словами єврокомісара, «необхідно зробити усе можливе для того, щоб прискорити цей процес, щоб дати українським підприємствам якнайшвидше можливість використати всі можливості в рамках цієї угоди».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.

Потім Нідерланди повинні передати ратифікаційні грамоти до Генерального секретаріату Ради ЄС.