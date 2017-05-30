Порошенко пояснив, хто затягував ратифікацію асоціації Україна-ЄС (відео)

Президент Петро Порошенко прокоментував рішення Сенату Нідерландів про підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

За словами президента, шлях до ратифікації виявився довгим і набагато складнішим, ніж сподівалися у Києві.

"Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури і групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. Все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію Угоди, поховати її та, відповідно, - зупинити курс України на возз’єднання з нашою європейською родиною", - наголосив Порошенко.

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Він нагадав, що на фініші процес ратифікації асоціації пригальмувався у Нідерландах, й історична для українців угода виявилася під реальною загрозою.

Президент України подякував за підтримку прем’єру Марку Рютте, нідерландському уряду, Національним Зборам та Сенату та громадянам Нідерландів.

"Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю. А далі Рада Європейського Союзу своїм спеціальним рішенням запустить виконання Угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.