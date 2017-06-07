У ГПУ розповіли про обшуки в міській раді Ірпеня

Обшук в міській раді Ірпеня Київської області проводився у рамках розслідування кримінального провадження. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

«У середу, 7 червня, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Київській області, на підставі ухвал суду проводить одночасно низку санкціонованих обшуків. Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ будівлі міськради Кривого Рогу проводять обшук - ЗМІ

Зазначається, що обшуки тривають за кількома адресами, зокрема, і в приміщенні Ірпінської міськради.

За результатами проведених слідчих дій ГПУ має намір надати додаткову інформацію. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Ірпеня Володимир Карплюк повідомив зранку у Facebook, що сьогодні поліція проводить обшук в міськраді. За його словами, він, його заступник та ще одна співробітниця міськради на даний час перебувають у відрядженні в США.