У міськраді Ірпеня проводять обшуки

В міській раді Ірпеня, що на Київщині, силовики проводять обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Володимир Карплюк.

Згідно із повідомленням мера, правоохоронці проводять обшуки на підставі ухвал місцевого суду. Карплюк також повідомив, що чиновникам міськради закидають укладання асфальту з можливими вигодами для себе.

"Ми обов'язково оприлюднимо закупівельні ціни на ремонт доріг та підготуємо порівняльний аналіз з десятками інших міст України", - написав він.

У той же час, Карплюк називає обшуки замовними та навіть звинувачує конкретну особу.

"До міськради зайшли одразу три знімальні групи "Погляду", який в Ірпені та Приірпінні називають Life News, оскільки пропагандистські завдання та методи у них однакові з відомим російським каналом. Телеканал "Погляд" належить власнику інтернет-провайдера "Best" Олексію Зіневичу. Тиждень тому мені повідомили, що Зіневич, окрім підкупу депутатів Ірпінської міської ради, запропонував керівництву поліції, яка вела справу, 100 тисяч доларів за "маски-шоу" в Ірпінській міській раді. Це сталося після того, як Ірпінська міська рада впорядкувала своїм рішення правила гри учасників ринку інтернет-послуг, у результаті чого до бюджету Ірпеня компанії "Best" доведеться платити не 2000 гривень, а набагато більше", - написав Карплюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, що співробітники ГПУ проводили обшук у міського голови Бучі Анатолія Федорука, а глава Ірпеня втік з України.

У серпні 2016 року міський голова Ірпеня Володимир Карплюк після втечі вирішив повернутися в Приірпіння.