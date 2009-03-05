Луценко попередив підлеглих: після 1 квітня, хто «залетів», пеняйте на себе
13:22, 05 березня 2009Політика
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Всі області мають навести лад у реєстрації
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зобов`язав підлеглих, насамперед, дільничних, до квітня привести в порядок реєстрацію раніше судимих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Львові на нараді з дільничними західних регіонів України.
«Всі області до квітня приводять в порядок реєстрацію раніше судимих… Після 1 квітня, хто «залетів», пеняйте на себе», - сказав він.
При цьому він нагадав, що саме 30% злочинів, відповідно до статистики, скоюються саме тими особами, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.
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