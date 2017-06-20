Парубій розкрив основні положення законопроекту про зміну формату АТО

Можливість використання всіх силових підрозділів, створення єдиного оперативного штабу, а також визнання окупованих територій – основні положення законопроекту про зміну формату АТО на Донбасі.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

Зокрема, за словами Парубія, головними ідеями та принципами законопроекту є:

- Створення законодавчої бази, яка дозволить використовувати всі силові підрозділи без обмеження демократичних процедур. При цьому Парубій наголосив, що у 2014 році воєнний стан в Україні не ввели через необхідність проведення виборів – президентських, парламентських, місцевих, а тому єдиним можливим варіантом був формат АТО. Водночас законопроект про зміну формату АТО описує компромісний варіант і об’єднає як прихильників, так і критиків воєнного стану.

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- Створення єдиного оперативного штабу, який має управляти не тільки всіма військовими підрозділами, але й місцевими військовими адміністраціями.

- Визнання окупованих територій окупованими територіями.

Саме за цими основними пунктами, за словами Парубія, зараз йде дискусія серед народних депутатів.