Парубій розкрив основні положення законопроекту про зміну формату АТО
За словами Парубія, зараз йде дискусія серед народних депутатів щодо основних положень законопроекту.
Можливість використання всіх силових підрозділів, створення єдиного оперативного штабу, а також визнання окупованих територій – основні положення законопроекту про зміну формату АТО на Донбасі.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.
Зокрема, за словами Парубія, головними ідеями та принципами законопроекту є:
- Створення законодавчої бази, яка дозволить використовувати всі силові підрозділи без обмеження демократичних процедур. При цьому Парубій наголосив, що у 2014 році воєнний стан в Україні не ввели через необхідність проведення виборів – президентських, парламентських, місцевих, а тому єдиним можливим варіантом був формат АТО. Водночас законопроект про зміну формату АТО описує компромісний варіант і об’єднає як прихильників, так і критиків воєнного стану.
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- Створення єдиного оперативного штабу, який має управляти не тільки всіма військовими підрозділами, але й місцевими військовими адміністраціями.
- Визнання окупованих територій окупованими територіями.
Саме за цими основними пунктами, за словами Парубія, зараз йде дискусія серед народних депутатів.