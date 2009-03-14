Міністр юстиції вважає, що Україні необхідний двопалатний парламент

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що в Україні необхідно створити двопалатний парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час програми “Свобода на Інтері» учора ввечері.

За словами М.ОНІЩУКА, одна з палат спільно з Президентом України мала б займатися всім тим, що стосується державотворення, зокрема, питаннями функціонування Конституційного Суду, Центральної виборчої комісії, національних комісій.

При цьому, за його словами, Кабінет міністрів міг би отримати всю повноту виконавчої влади і відповідав би разом із партіями, що його сформували, за результат свого урядування.