На сайті МЗС Грузії з'явилася російська мова

На новому сайті грузинського міністерства закордонних справ з`явився російськомовний розділ. Новий сайт грузинського МЗС запущений в другій половині дня 16 березня. Він складається з трьох мовних розділів: російського, англійського і грузинського. До цього матеріали публікувалися тільки англійською і грузинською мовами.

Глава департаменту відносин з міжнародними організаціями МЗС Грузії Сергі Капанадзе наголосив, що новий сайт дасть змогу детальніше ознайомитися з “тими темами, які висвітлює зовнішньополітичне відомство Грузії".