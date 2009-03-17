Громадська ініціатива “Геть усіх” проведе акцію протесту біля Секретаріату Президента

В четвер, 19 березня об 11.00 у Києві біля Секретаріату Президента на вул. Інститутській, громадська ініціатива “Геть усіх” проведе акцію протесту проти потурання Президентом України В.ЮЩЕНКО антиукраїнської діяльності та сепаратизму в прикордонних областях. Відбудеться презентація скандальних зразків антиукраїнської пропаганди. Учасники акції вважають, що через свою бездіяльність В. ЮЩЕНКО давно перетворився з Президента України на Президента вулиці Банкової, що і буде засвідчено встановленням на ній прикордонних стовпів. Захід відбуватиметься у кращих яскравих традиціях громадської кампанії «Геть усіх».

Тел.: (093) 450-81-60, e-mail:getout.org.ua@gmail.com.