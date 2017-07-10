Україна має позбутися "ракової пухлини корупції" - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав український парламент та керівництво держави позбавити Україну від «ракової пухлини корупції». Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

Читайте такожСтолтенберг: Україна потребує героїв не лише на полі бою, а й у владі та бізнесі для боротьби з корупцією«Україна повинна позбавитися від ракової пухлини корупції. Корупційна інерція та опір реформам стоять на шляху справжніх змін та безпечного процвітаючого майбутнього для українського народу», - сказав генсек НАТО.

При цьому Столтенберг наголосив, що вже був досягнутий «певний чудовий прогрес, але ще залишається пройти дуже довгий шлях».

«На кожному рівні в українському суспільстві необхідне чітке лідерство, Але більше, ніж колись, і більше, ніж десь, це має прийти від президента, прем’єр-міністра та вас, обраних представників народу. Я закликаю вас продовжувати боротися з корупцією, посилювати верховенство права та принести прозорість у всі сфери публічного життя», - закликав він.