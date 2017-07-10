Україна має позбутися "ракової пухлини корупції" - Столтенберг
Столтенберг відзначив певний прогрес у цьому питанні, але підкреслив, що ще потрібно пройти довгий шлях.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав український парламент та керівництво держави позбавити Україну від «ракової пухлини корупції». Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.
Читайте такожСтолтенберг: Україна потребує героїв не лише на полі бою, а й у владі та бізнесі для боротьби з корупцією«Україна повинна позбавитися від ракової пухлини корупції. Корупційна інерція та опір реформам стоять на шляху справжніх змін та безпечного процвітаючого майбутнього для українського народу», - сказав генсек НАТО.
При цьому Столтенберг наголосив, що вже був досягнутий «певний чудовий прогрес, але ще залишається пройти дуже довгий шлях».
«На кожному рівні в українському суспільстві необхідне чітке лідерство, Але більше, ніж колись, і більше, ніж десь, це має прийти від президента, прем’єр-міністра та вас, обраних представників народу. Я закликаю вас продовжувати боротися з корупцією, посилювати верховенство права та принести прозорість у всі сфери публічного життя», - закликав він.