Нардепа Барну закидали яйцями біля Верховної Ради (фото)

Нардепа від БПП Олега Барну закидали яйцями біля Верховної Ради.

Про це у Twitter повідомив блогер Олександр Барабошко.

Блогер оприлюднив фотографію з місця інциденту, на якій можна побачити Барну, замазаного яйцями. Поруч із нардепом зібралися правоохоронці.

Про деталі події інформації поки немає.

Депутат Барна прибув на робоче місце pic.twitter.com/2CQTyAKXMV — Krus (@IamKrus) 13 липня 2017 р.

Читайте такожНардепи відмовились продовжити поточну сесію парламенту до 5 вересня

Як повідомляв УНІАН, у Києві під стінами Верховної Ради сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Наразі активісти Нацкорпусу та Національних Дружин перешкоджають евакуаторам забрати автомобілі, які блокують вхід до Верховної Ради.