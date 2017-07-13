Нардепа Барну закидали яйцями біля Верховної Ради (фото)
12:39, 13 липня 2017Політика
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Сьогодні під стінами Верховної Ради відбувається акція за зняття недоторканості з низки нардепів, вже мали місце сутички правоохоронців із активістами.
Поруч із Барною зібралися правоохоронці / фото twitter.com/IamKrus
Нардепа від БПП Олега Барну закидали яйцями біля Верховної Ради.
Про це у Twitter повідомив блогер Олександр Барабошко.
Блогер оприлюднив фотографію з місця інциденту, на якій можна побачити Барну, замазаного яйцями. Поруч із нардепом зібралися правоохоронці.
Про деталі події інформації поки немає.
Депутат Барна прибув на робоче місце pic.twitter.com/2CQTyAKXMV— Krus (@IamKrus) 13 липня 2017 р.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві під стінами Верховної Ради сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Наразі активісти Нацкорпусу та Національних Дружин перешкоджають евакуаторам забрати автомобілі, які блокують вхід до Верховної Ради.
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