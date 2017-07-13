Сутички під Радою: поліція застосувала газ (фоторепортаж)

У Києві під стінами Верховної Ради сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Про це повідомляється на сторінці Нацкорпусу у Facebook.

У повідомленні зазначається, що поліція застосувала газові балончики.

«Між активістами Національного Корпусу та поліцейськими розпочалася штовханина, поліцейські застосували газові балончики. Сутичка розпочалася після того, як поліція без пояснення причини виштовхнула з машини одного з водіїв, який перебував під Радою», - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що наразі активісти Нацкорпусу та Національних Дружин перешкоджають евакуаторам забрати автомобілі, які блокують вхід до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН раніше, рух в центрі Києва вулицею Грушевського біля Верховної Ради України, де активісти націоналістичних рухів проводять акцію протесту за зняття з ряду народних депутатів недоторканності, перекрито. В акції беруть участь близько 500 осіб. Також активісти перекрили в’їзди до парламенту, час від часу вони запалюють файєри.