Експерти розкритикували Януковича: навіть не зміг завести публіку

Вітчизняні політичні експерти вважають, що організована Партією регіонів у Києві акція протесту є ще однією спробою цієї політичної сили нагадати виборцям про себе, але жодних наслідків для влади ця акція не матиме.

Про це йдеться у переданому УНІАН експертному опитуванні PR-групи «Polittech».

Так, на думку директора Київського інституту проблем управління ім.Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, для Партії регіонів це просто заявка про те, що партія нікуди не пішла із політичної арени, вона не в підпіллі й активно діє. “Оскільки останнім часом не було жодних активностей ПР, вона майже на рік пропала з поля зору виборців, тому теперішня акція - це намагання мобілізувати кадри”, - вважає він.

Крім того, припускає експерт, в деяких регіонах, це спроби вирішити місцеві партійні проблеми, зокрема, в Криму, де лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ намагатиметься провести ревізію партійної організації.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що акція не матиме якогось серйозного продовження і є черговим заходом, який потрібно було провести, щоб поставити “галочку” в партійній бюджетній статті. Він переконаний, що кардинально на політичну ситуацію не вплине навіть обіцяне фракцією ПР блокування парламентської трибуни.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО звернув увагу на відсутність підтримки протестних заходів громадянами і формальність акцій, схожу на "пізні радянські першотравневі демонстрації в поєднанні із деякими православними ритуалами”. Він прогнозує, що справжній вплив акції протесту, можливо матимуть у травні, а до того часу жодні виступити й акції Партії регіонів ні до чого не призведуть.

“Тим паче, незрозуміло, хто ж винен у проблемах, все так змішалося. Єдині акції протесту, які зараз можуть мати реальний вплив, – це протести проти мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - вважає експерт.

"Черговою провальною спробою здійснити тиск на уряд” назвав дії “регіоналів” політтехнолог Володимир ПОЛЯКОВ з огляду на низьку їх підтримку громадянами. Він нагадав, що першою провальною спробою був намір усунути діючий Кабмін за допомогою висловлення вотуму недовіри в парламенті.

“Зведений на Майдан народ не є достатньо активним в підтримці гасел, які проголосив Віктор ЯНУКОВИЧ. В принципі, сам В.ЯНУКОВИЧ не був переконливим в якості оратора і допускав багато ораторських помилок”, - зауважив експерт. Він додав, що лідер “регіоналів” не зміг завести навіть тих нечисленних прихильників, що приїхали на Майдан Незалежності.

У свою чергу, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що “Партія регіонів повинна йти і бастувати там, де знаходяться їхні заводи і де їхня економіка, що було б абсолютно логічно”, а не в Києві. На його думку, головна небезпека для ПР полягає в тому, що, закликаючи до повалення уряду і Президента, “цей логічний ланцюг колись складеться” і в Луганській, Донецькій областях зрозуміють, що починати треба не із центральної, а із місцевої влади, директорів.

“Тому і немає злагоджених дій Партії регіонів, бо певна частина прагматичних політиків це розуміє”, - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 27 березня провела в містах України акції протесту проти дій влади під гаслом «Криза – Стоп! Владу – у відставку!», на які загалом по країні передбачалося залучити до 100 тисяч учасників.