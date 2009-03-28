Тимошенко стверджує, що вмовила японців дати грошей на трубу

Японські компанії згодні брати участь у модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Японські компанії висловили одностайне позитивне рішення про участь у реконструкції та модернізації нашої ГТС», - сказала вона, коментуючи результати свого робочого візиту до Японії 25-26 березня.

Як повідомляв УНІАН, уряд України очікує, що участь японських компаній у модернізації ГТС дасть можливість впровадити новітні технології, що дозволяють скоротити використання газу в процесі його перекачування, замінивши газ на електроенергію. Це, в свою чергу, здешевить вартість транзиту й скоротить викиди отруйних речовин, що дозволить Україні одержати додаткові квоти по викидах парикових газів для подальшого їх продажу.