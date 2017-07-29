В рамках справи про вимагання проведено обшуки у Трояна – Луценко

В рамках справи про вимагання правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

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«В ході спільного з СБУ провадження було задукоментовано та затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічника заступника глави МВС України Іваштенко та громадянина Ш., які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

«Згідно даних НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій – УНІАН) 785 тис. грн зазначені зловмисники розділили між собою та іншими особами. У зв'язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника голови МВС В. Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося», - зазначив Луценко.

Генпрокурор додав, що всім трьом зловмисникам оголошено про підозру та обрані запобіжні заходи. «Продовжуються слідчі дії для встановлення повного складу осіб, що отримували неправомірну вигоду», - зауважив він.

Раніше ЗМІ писали, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 млн гривень і що за місцем його проживання пройшли обшуки.

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У прес-службі МВС заявили, що інформація про те, що Трояна «спіймали на хабарі у 2 мільйони гривень» не відповідає дійсності. «Вадим Троян, який наразі перебуває у відпустці, справді, нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень. Наразі ніякі підозри йому не вручали", - йшлося у повідомленні.

Троян також спростував цю інформацію. "По факту, продовжую відпустку й приводжу себе в форму. Дякую всім, хто не повівся на цей розвод", - написав він у Facebook і додав: "Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду брати в них участь".