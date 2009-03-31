Тимошенко піде до Ющенка з претензіями з приводу голосування у ВР?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні провести консультацію з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а також представниками міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, за наслідками сьогоднішнього голосування у Верховній Раді України за антикризові закони, ухвалення яких дало б змогу продовжити співпрацю України з МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила журналістам на брифінгу в парламенті.

«Зараз, після того, як я повернуся з Верховної Ради, я проведу консультації з Президентом України і з міжнародними фінансовими організаціями. І лише після цього я знатиму, яка реакція і як ми далі рухаємося», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що для України надзвичайно важливе відновлення співпраці з МВФ, і що уряд і БЮТ зроблять усе можливе для того, щоб завтра ВР повернулася до неприйнятих сьогодні законопроектів, запропонованих урядом.

«Але це залежить не тільки від уряду і не тільки від фракції Блоку Литвина і БЮТ. Це залежить передусім від позиції Президента України», - наголосила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні заходи з коригування програми співпраці України з МВФ виконано лише в частині запровадження акцизних зборів на тютюнову й алкогольну продукції. А щодо збалансування Пенсійного фонду та фінансового плану НАК «Нафтогаз України», то ці пункти не виконано внаслідок того, що половина фракції НУ-НС не підтримала відповідні законопроекти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, Верховна Рада України відмовилася розглянути три антикризові законопроекти.

Зокрема, депутати відмовилися включити до порядку денного урядовий законопроект про внесення змін до Закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України. За включення цього документа до порядку денного проголосували 207 народних депутатів з необхідних 226.

Також Верховна Рада відмовилася розглянути урядовий законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо пенсійного забезпечення (за нього проголосував 201 з 226 депутатів) і законопроект про внесення змін у Закон «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (за нього проголосували 207 депутатів з необхідних 226).

Тим часом ВР збільшила ставки акцизного збору на тютюнові вироби та низку алкогольних виробів.