WikiLeaks приховав дані про військові та розвідувальні дії Росії в Україні - ЗМІ

Сайт WikiLeaks минулого року, коли відкривав документи Демократичної партії США, відмовився від публікації великого обсягу даних, пов'язаних з російським урядом, пише Foreign policy.

Видання зазначає, що WikiLeaks відмовився опублікувати 68 Гб даних що надійшли з МВС Росії.

«WikiLeaks відкидає всі подання, які не може перевірити. WikiLeaks відкидає подання, які вже були опубліковані в іншому місці або які, ймовірно, будуть вважатися незначними. WikiLeaks ніколи не відхиляв подання через країну їх походження», - написано у Twitter WikiLeaks щодо звернення видання про російські документи.

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(Вважається, що обліковий запис працює виключно у Ассанжа, засновника групи, але в повідомленні Twitter для FP організація заявила, що її підтримує «персонал»).

Однак, ще у 2014 році ВВС та інші ЗМІ повідомляли про ці дані, в яких детально розповідалось про російські військові та розвідувальні дії в Україні.

Менша частина даних стала доступною лише в 2016 році, коли Ассанж відмовився від них.

«У нас було кілька витоків, відправлених в Wikileaks, в тому числі російський хак. Він би викрив діяльність Росії і показав, що WikiLeaks не контролюється російськими службами безпеки », - повідомило джерело, додавши «Багато співробітників Wikileaks, добровольці або їх сім'ї постраждали від корупції і жорстокості в Росії, ми були впевнені, що Wikileaks випустить інформацію».

Повідомляється, що «російський кеш» в кінці кінців був тихо опублікований на іншому сайті в Інтернеті, майже без уваги або контролю.