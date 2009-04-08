Голова Нацради з телерадіомовлення подає у відставку

Віталій ШЕВЧЕНКО оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє “Телекритика”.

Причини свого рішення В.ШЕВЧЕНКО коментувати відмовився. Прес-служба Нацради називає цю заяву емоційною.

В.ШЕВЧЕНКО був обраний головою Нацради з телерадіомовлення 12 квітня 2005 року. Членом Нацради він є з 2002 року.