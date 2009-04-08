Голова Нацради з телерадіомовлення подає у відставку
15:02, 08 квітня 2009Політика
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Шевченко причин не коментує
Віталій ШЕВЧЕНКО оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє “Телекритика”.
Причини свого рішення В.ШЕВЧЕНКО коментувати відмовився. Прес-служба Нацради називає цю заяву емоційною.
В.ШЕВЧЕНКО був обраний головою Нацради з телерадіомовлення 12 квітня 2005 року. Членом Нацради він є з 2002 року.
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