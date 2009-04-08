Литвин відповів Ющенку: політичні оцінки до справи не підшиєш

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що до рішення Конституційного Суду усі заяви відносно існування нинішньої коаліції є лише політичними заявами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед зустріччю з послами країн ЄС, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо наявності існуючої коаліції.

«Я повинен сказати, що Президент має право на будь-які висловлювання. Разом з тим, наявність чи відсутність коаліції – оцінку з цього приводу може дати Конституційний Суд», - сказав голова ВР.

Водночас В.ЛИТВИН вкотре звернувся з проханням не заважати роботі Верховної Ради і зважати на той факт, що умови дострокового припинення повноважень парламенту чітко прописані в Конституції України. «Якщо ці умови будуть дотримані, тоді цілком очевидно, що у Президента буде право прийняти чи не прийняти рішення. Все інше – політичні оцінки. А як у нас кажуть – політичні оцінки до справи не підшиєш», - сказав голова ВР.

Відповідаючи на запитання, якщо все ж таки Конституційний Суд ухвалить рішення, що нова коаліція повинна подати нову кандидатуру прем’єр-міністра, В.ЛИТВИН зауважив, що з цього приводу парламент буде розбиратися тільки після відповідного рішення КС.

За його словами, зараз вистачає інших проблем, щоб парламент реагував на гіпотетичні рішення Конституційного Суду. «Якщо Конституційний Суд викаже такі рекомендації, що в результаті появи нової коаліції треба в черговий раз вносити нову кандидатуру прем’єр-міністра, тоді, я думаю, Верховна Рада збереться, проведе дискусію і внесе прем’єр-міністру відповідні пропозиції. Я думаю, що після цього голова болітиме у всіх», - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, Президент сказав, що допускає можливість переформатування коаліції або підтвердження наявності існуючої з одночасним призначенням нового складу уряду.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що звернувся до Конституційного Суду України з проханням дати відповідь, чи є в парламенті більшість. Він зазначив, що до ухвалення КС рішення за цим поданням парламент має відновити нормальну роботу і ухвалювати необхідні антикризові закони.