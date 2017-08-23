ГПУ склала підозру Жириновському за фінансування тероризму

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру одіозному голові російської ЛДПР Володимиру Жириновському за фінансування тероризму. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як встановило слідство, Жириновський, перебуваючи на території Москви, в березні-квітні 2014 з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Держдуми РФ і члени Ліберально-демократичної партії Росії, в тому числі керівники та представники регіональних філій партії, з відповідною метою здійснювали збір грошей з громадян Росії.

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Група під керівництвом Жириновського на зібрані кошти поставила бойовикам на Донбас шість позашляховиків, які зокрема використовувалися в боях за Донецький аеропорт.

За цими фактами управлінням нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України щодо Жириновського складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

Проводиться комплекс слідчих і процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин кримінального злочину осіб, винних у його вчиненні, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у Москві під "Боже, царя храни!" відкрили прижиттєвий пам'ятник Жириновському. Пам'ятник створив відомий скульптор Зураб Церетелі.