У Москві під "Боже, царя храни!" відкрили прижиттєвий пам'ятник Жириновському (відео)

Як повідомляє BBC, пам'ятник створив відомий скульптор Зураб Церетелі.

Скульптура виконана з бронзи, її висота складає 3 метри.

Біле полотно зі скульптури зняли під звуки гімну "Боже, царя храни!".

На церемонії були присутні самі Жириновський та Церетелі.

Жириновський активний в російській політиці вже близько 30 років і відомий своїми націоналістичними поглядами, постійними епатажними витівками та висловлюваннями.

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