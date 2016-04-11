У Москві під "Боже, царя храни!" відкрили прижиттєвий пам'ятник Жириновському (відео)

21:43, 11 квітня 2016
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У Москві в Першому Басманному провулку відбулося урочисте відкриття пам'ятника одіозному лідеру російської партії ЛДПР Володимиру Жириновському.

/ youtube.com

Як повідомляє BBC, пам'ятник створив відомий скульптор Зураб Церетелі.

Скульптура виконана з бронзи, її висота складає 3 метри.

Біле полотно зі скульптури зняли під звуки гімну "Боже, царя храни!".

На церемонії були присутні самі Жириновський та Церетелі.

Жириновський активний в російській політиці вже близько 30 років і відомий своїми націоналістичними поглядами, постійними епатажними витівками та висловлюваннями.

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@@zhirinovskiy в бронзі. Відкрили. #ВВЖ70 #Москва #ІМЦ #церетелі #ІМЦ #ЛДПР

Фото опубліковано Михайло Дегтярьов (@degtyarev_info)

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