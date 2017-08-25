Громадянин наддержави намагався вкрасти військові секрети України – Луценко

В одному зі столичних ізоляторів уже місяць перебуває "громадянин наддержави", який намагався вкрасти військові секрети України.

Про це журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Еспресо.TV.

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"В одному з наших ізоляторів перебуває громадянин однієї дуже великої наддержави... Це не Росія і не США. Він підозрюється СБУ у спробі вкрасти наші військові секрети", - сказав Луценко.

Генеральний прокурор уточнив, що "це сталося приблизно місяць тому".

Нагадаємо, телеканал CNN пізно ввечері 24 серпня оприлюднив відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції щодо затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти в Україні секретну інформацію щодо розробки ракет.

Відео, за інформацією телеканалу, надали спецслужби України на тлі повідомлень ЗМІ про нібито отримання Пхеньяном двигунів українського виробництва для балістичних ракет.