CNN опублікував відео арешту в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти "креслення" ракет

Видання CNN опублікувало в четвер, 24 серпня, відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції по затриманню двох громадян КНДР, які хотіли викрасти інформацію, що має відношення до розробки балістичних ракет.

Це відео було надано спецслужбами України на тлі повідомлень ЗМІ про нібито придбання Пхеньяном ракетних двигунів українського виробництва. На записі видно, як двоє чоловіків, перебуваючи в гаражному приміщенні, фотографують якісь документи. Потім їх заарештовують представники правоохоронних органів, котрі увірвалися в приміщення.

CNN зазначає, що операція по затриманню була проведена в Україні у 2011 році. Документи, які знімали на камеру громадяни КНДР, були сфабрикованою фальшивкою, проте, зловмисники вважали, що мають справу зі справжніми кресленнями ракет.

За даними видання, корейці були засуджені до восьми років в'язниці за шпигунство і зараз відбувають покарання у в'язниці в Житомирі. Один із них досі не визнав свою провину, другий зробив це лише частково.

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Як розповіли CNN представники української влади, засуджені громадяни КНДР просили екстрадувати їх на батьківщину, проте їм було в цьому відмовлено.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, у якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягнути США, стали можливими завдяки купівлі потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь в програмах по роззброєнню і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" запевнили, що завод ніколи не мав і не має ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

16 серпня президент Петро Порошенко доручив провести розслідування з приводу інформації, поширеної New York Times.

За результатами розслідування Турчинов повідомив, що за роки незалежності Державна служба експортного контролю України не давала дозволу на поставку в Корейську Народно-Демократичну Республіку ніяких товаров воєнного призначення, в тому числі ракетних двигунів. Також, Корейська Народно-Демократична Республіка для запуску ракет Hwasong-12 і Hwasong-14 не використала двигуни типу RD-250, але могла використовувати окремі складові цих двигунів, розробником яких є Російська Федерація.

У червні російська сторона розповсюдила серед окремих представників військово-дипломатичного корпусу матеріал, що північнокорейська ракета розроблена нібито за допомогою українських фахівців.