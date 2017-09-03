Україна посилила контроль на кордоні через російсько-білоруські навчання "Захід-2017"

Державна прикордонна служба України посилила патрулювання кордонів на всіх ділянках у зв’язку з проведенням російсько-білоруських навчань «Захід-2017», які заплановані на 14-20 вересня.

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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян.

«З початку вересня ми розпочали командно-штабні навчання, в рамках яких було посилено ділянки кордону на всіх без виключення напрямках, починаючи від зони АТО, північної, західної, південної, тобто на всіх ділянках ми посилюємо заходи, принаймні на період до закінчення навчань «Захід-2017», – сказав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активну фазу спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» заплановано на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.