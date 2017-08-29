Міноборони РФ обіцяє не готувати плацдарм для вторгнення в Україну під час навчань "Захід-2017"

У Міноборони Росії запевняють, що в рамках "антитерористичних" навчань "Захід-2017" не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, проте задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив заступник міністра оборони Олександр Фомін.

"Вже кілька місяців найбільші світові ЗМІ і слідом за ними політики розбурхують громадську думку, поширюючи міфи про російську загрозу. Пропонуються найнеймовірніші сценарії розвитку подій. Доходить навіть до того, що під час навчань “Захід 2017” готується плацдарм для вторгнення і окупації Литви, Польщі або України. Жодна з цих парадоксальних версій не має нічого спільного з реальністю, що вже неодноразово підтверджувалося офіційними особами як Російської Федерації, так і Республіки Білорусь», - сказав Фомін.

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За його словами, до участі в навчаннях планується залучити близько 12,7 тис. військовослужбовців (від ЗС Республіки Білорусь - близько 7,2 тис. чоловік, від ЗС РФ - близько 5,5 тис., з них на території Білорусі - близько 3 тис. осіб), близько 70 літаків і вертольотів, до 680 одиниць бойової техніки, в тому числі близько 250 танків, до 200 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також 10 кораблів.

При цьому заступник міністра оборони підкреслив, що "чисельність залучених військ, танків, бойових броньованих машин, артилерії, мінометів, РСЗВ, кількість планованих вильотів літаків не перевищує рівень, який підлягає обов'язковому спостереженню за певними видами військової діяльності, встановлений Віденським документом 2011 року".

"На закінчення підкреслю, що навчання "Захід-2017", крім антитерористичної спрямованості, носять суто оборонний характер", - запевнив російський генерал.

Він повідомив, що легендою навчань передбачено, що на територію Калінінградській області та Республіки Білорусь "проникли екстремістські групи, які фінансуються з-за кордону, і ставлять собі за мету проведення терористичних актів і дестабілізацію обстановки в Союзній державі".

Як запевнив Фомін, незважаючи на те, що основна частина навчань проводиться на території Республіки Білорусь, під час розробки задуму маневрів мався на увазі умовний противник, який не має відношення до конкретного регіону.

"За нашими оцінками, обстановка, передбачена в сценарії навчання, може виникнути в будь-якій точці світу", - сказав він.

Навчання "Захід-2017" заплановані на 14-20 вересня.