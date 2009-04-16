Азаров побачив у «пенсійному податку» істерику Тимошенко

Дії уряду, спрямовані на вихід з кризи шляхом збільшення податкового тиску на підприємства і бізнес, приведуть до погіршення економічної ситуації в країні.

Про це член парламентської фракції Партії регіонів, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ заявив в ефірі «5 каналу». Народний депутат, зокрема, прокоментував антикризові заходи Кабінету міністрів від 14 квітня.

«Ухвалені урядом рішення щодо урівнювання фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців у сплаті пенсійних внесків і введення 2-процентної надбавки до ціни на природний газ для промислових споживачів з метою компенсації збитків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» при реалізації газу – це прояв істерики, авантюризму і відкритого нехтування Конституцією», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Кабмін ухвалював відповідні рішення «з голосу». На думку депутата, ці рішення уряду не можна назвати антикризовими, оскільки вони, швидше за все, приведуть до погіршення економічної ситуації в Україні.

Коментуючи заяву міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА про конституційність відповідних рішень Кабміну, М.АЗАРОВ зазначив: «А коли він побачив перед засіданням уряду ці документи? Він побачив їх, коли їх безпосередньо роздали на засіданні уряду. Тобто, як міністр юстиції він однозначно не міг із 19 документами відразу ознайомитися».

М.АЗАРОВ також вважає, що дії уряду, спрямовані на вихід з кризи шляхом збільшення податкового тиску на великі підприємства, а також середній і малий бізнес, приведуть тільки до збільшення кількості безробітних, затримок із виплатою зарплати і скорочення обсягів виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено 19 урядових рішень для імплементації норм, які передбачалися в антикризових законопроектах.

Напередодні Верховна Рада не включила до порядку денного роботи парламенту ці законопроекти.