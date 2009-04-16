Тимошенко сплатила усі борги Нафтогазу по податках за 3 місяці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити НАК «Нафтогаз України» з державного бюджету суму, яка дорівнює розміру податкових боргів компанії за четвертий квартал 2008 року, як компенсацію різниці в цінах на закупівлю та реалізацію газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, коментуючи рішення Кабміну про збалансування бюджету «Нафтогазу», прийняте на засіданні 15 квітня.

Утім, він не назвав цю суму податкового боргу НАК.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що в грудні під час підготовки законопроекту про держбюджет на 2009 рік Мінфін сподівався, що податкові зобов`язання, зокрема щодо ренти та ПДВ за 4-й квартал, НАК «Нафтогаз України» сплатить 2008 року, і тому суму боргу не було включено в дохідну частину держбюджету.

«Цей ресурс, який повинен НАК сплатити до держбюджету, у доходах не враховано. Саме за цим ресурсом ми пропонуємо, по суті справи, зробити кліринг. НАК цю суму платить до бюджету, а з бюджету цей самий ресурс повертається «Нафтогазу" як компенсація цін», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін з метою збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України» запровадив двовідсоткову надбавку до тарифів на природний газ для промислових підприємств.