Тимошенко сплатила усі борги Нафтогазу по податках за 3 місяці
Уманський про суму промовчав
|Ігор УМАНСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, коментуючи рішення Кабміну про збалансування бюджету «Нафтогазу», прийняте на засіданні 15 квітня.
Утім, він не назвав цю суму податкового боргу НАК.
І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що в грудні під час підготовки законопроекту про держбюджет на 2009 рік Мінфін сподівався, що податкові зобов`язання, зокрема щодо ренти та ПДВ за 4-й квартал, НАК «Нафтогаз України» сплатить 2008 року, і тому суму боргу не було включено в дохідну частину держбюджету.
«Цей ресурс, який повинен НАК сплатити до держбюджету, у доходах не враховано. Саме за цим ресурсом ми пропонуємо, по суті справи, зробити кліринг. НАК цю суму платить до бюджету, а з бюджету цей самий ресурс повертається «Нафтогазу" як компенсація цін», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін з метою збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України» запровадив двовідсоткову надбавку до тарифів на природний газ для промислових підприємств.