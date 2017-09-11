Приниження України: Геращенко прокоментувала прорив Саакашвілі українського кордону

Дії екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхаіла Саакашвілі, його прихильників, а також політиків і громадських діячів на пункті пропуску "Шегині" є ударом по Українській державі та її кордонам.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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"Сьогоднішнє дійство - це дійство не проти української влади чи президента , а проти української держави, це удар по нашому кордону і нашим прикордонникам, це спроба принизити тих, хто віддано робить свою роботу, захищаючи кордон держави, проти якої ведеться російська війна", - йдеться в повідомленні.

Геращенко висловила розчарування через те, що люди, "які кричали про свою любов до України, сміли так принизити країну".

"Прорив українського кордону, перетин його без прикордонного огляду - це злочин. Тим більше, коли таке здійснюють нардепи. Краще б вони на східних кордонах свою удаль показували, але там іх не видно, на фронті вони не бувають", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

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Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».