Базу "Миротворця" поповнив ще один нардеп, який проривав кордон із Саакашвілі

У базу сайту «Миротворець» потрапив ще один нардеп, який 10 вересня разом із екс-очільником Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі проривався через кордон.

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Відтак, тепер у розділ «Чистилище» також внесли і нардепа Юрія Дерев'янка, якого звинувачують в "маніпулюванні суспільно значущою інформацією".

Як повідомляв УНІАН раніше, сайт центру "Миротворець" Саакашвілі вніс у свою базу за незаконний перетин державного кордону України.

"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо у Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ у складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - сказано у повідомленні.

Пізніше у базу була внесена лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко.