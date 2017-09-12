Тимошенко приєдналася до Саакашвілі в базі "Миротворця"

Сайт "Миротворець" вніс у базу даних лідера "Батьківщини", нардепа Юлію Тимошенко через незаконний перетин державного кордону України.

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"Напад на прикордонників при виконанні ними своїх обов'язків по охороні державного кордону України в складі групи осіб. Участь у підготовці незаконного перетинання державного кордону України особою без українського громадянства. Маніпулювання суспільно значущою інформацією", - сказано на сайті.

В діях Тимошенко побачили порушення закону за статтею 332 ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня сайт центру "Миротворець" вніс Міхеїла Саакашвілі у свою базу за незаконне перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

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За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув в Україну, щоб захистити свої права в суді.