Порошенко бере участь у засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку (пряма трансляція)

Президент України Петро Порошенко прибув у Нью-Йорк для участі в засіданні Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй. Про це повідомляє "112 Україна".

Раніше стало відомо, що Порошенко 18-21 вересня 2017 року здійснить робочий візит до США з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На Генасамблеї ООН Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн, у тому числі президентом США.

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Порошенко традиційно зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій та представниками провідних американських політичних і ділових кіл.

Ще раніше глава держави заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Також президент повідомив про плани підняти питання звільнення українців.