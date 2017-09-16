Волкер: пропозиція РФ щодо миротворців на Донбасі ще більше розділить Україну, а не вирішить конфлікт

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що пропозиція Росії щодо миротворців на Донбасі ще більше розділить Україну, а не вирішить конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Було дуже цікаво минулого тижня бачити, як Росія пропонує миротворчу місію, місію ООН», - заявив він та зауважив, що РФ раніше не підтримувала розгортання такої місії.

«Деталі того, що було запропоновано (президентом РФ Володимиром Путіним – УНІАН), я думаю, насправді ще більше розділять Україну, а не вирішать проблему», - переконаний Волкер.

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Однак, він вважає, що сам факт такої пропозиції важливий і має бути належно вивчений.

«Якщо ми зможемо прийти до обговорення міжнародних сил для забезпечення безпеки, яка замінить російські сили і буде проводити моніторинг важкого озброєння і контролювати кордон - це буде суттєвим кроком вперед, базою для реалізації Мінських угод і відновлення територіальної цілісності», - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.