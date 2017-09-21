Рада сьогодні продовжує розглядати судову реформу (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні президентського законопроекту про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається розглянути ще чотири питання.

Два з них також стосуються судової системи, а ще два — пенсійної реформи.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом щодо судової реформи, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Вона забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Позовні та інші заяви, скарги та інші процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в Системі в день надходження документів.

Подання, пересилання, обмін документами, вчинення інших дій в електронній формі за допомогою Системи здійснюються з використанням електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.

Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється Системою у порядку, визначеному Кодексами (автоматизований розподіл справ).

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов'язковому порядку.

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених Кодексами.

Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань за наявності вільних місць до початку судового засідання або під час перерви.

При голосуванні за законопроект у першому читанні змінами до законів України "Про виконавче провадження", "Про банки і банківську діяльність" одночасно із відповідними змінами до процесуальних законів пропонувалося впровадити систему автоматизованого арешту коштів, яка, як зазначалося, мала дати змогу забезпечити оперативне (в межах кількох хвилин) виявлення грошових коштів, які належать відповідачу або боржнику, та накласти на них арешт згідно з судовим рішенням чи постановою державного виконавця.

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До другого читання, за словами голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича, з документа було вилучено положення про автоматичний арешт коштів. Також було враховано пропозицію не збільшувати ставки судового збору, а інститут електронного судочинства пропонується вводити лише через рік після того, як закон набуде чинності, аби був час на належну підготовку до впровадження цього інституту.

Серед іншого, зокрема, у Кодексі адміністративного судочинства України визначаються особливості провадження у типових та зразкових справах.

Законопроектом також визначаються підстави проведення врегулювання спору за участю судді, яке проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.

Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.У законопроекті йдеться і про порядок розгляду справ Верховним Судом, який є судом касаційної інстанції в адміністративних справах. Він переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адмінсудів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції.

Серед іншого, у Законі України "Про виконавче провадження" вводиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку електронних виконавчих документів, а також надання інформації з нього.