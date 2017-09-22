Американські компанії є бажаними іноземними інвесторами в Україні – Порошенко
Глава Української держави зупинився на тих заходах, що вживаються з метою покращення умов діяльності бізнесу в державі.
Американські компанії є надійними партнерами українського бізнесу за кордоном та бажані іноземні інвестори в Україні.
Про це президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з представниками провідних американських компаній у ході робочого візиту до США, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Порошенко наголосив, що, незважаючи на триваючу російську агресію, Україна не лише стабілізувала макроекономічне становище, а й перейшла до зростання.
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Лідери американського бізнесу привітали відчутний прогрес у реформах в Україні на шляху до створення належного інвестиційного клімату та справедливого правосуддя.
Президент України поінформував про хід антикорупційної та судової реформ. "Україна - країна можливостей для інвесторів" - наголосив він.
Порошенко звернув увагу, що, згідно з опитуванням, проведеним журналом Institutional Investor, Україна посіла перше місце у списку країн, які планують відвідати потенційні інвестори у наступні 12 місяців.
Глава Української держави зупинився на тих заходах, що вживаються з метою покращення умов діяльності бізнесу в державі, у тому числі щодо відшкодування ПДВ та запровадження прозорих умов ведення бізнесу.
Порошенко також відзначив роль США у забезпеченні енергетичної незалежності України.