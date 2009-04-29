Ющенко у вузькому колі цілком погоджується з цифрами Тимошенко?

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА запевняє, що держава й надалі вчасно виплачуватиме пенсії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це вона сказала, коментуючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

"Бюджет Пенсійного фонду виконується, власні надходження становлять 106% від плану", - заявила Л.ДЕНІСОВА.

"Експерти і працівники Секретаріату Президента можуть мати власну думку щодо ситуації в Пенсійному фонді. Але коли фахівці і керівники центральних органів влади показали Президентові під час наради зовсім інші цифри, то він з ними погодився. Сьогодні ситуація в Пенсійному фонді спокійна. Бюджет фонду збалансований, враховуючи, зокрема, кошти державного бюджету", - наголосила Л.ДЕНІСОВА.

Міністр також зазначила, що 23 квітня, відповідно до графіку, було завершено фінансування пенсій за квітень.

„13,7 млн. наших співвітчизників-пенсіонерів отримали пенсії за квітень вчасно і в повному обсязі, і я хочу запевнити, що так буде й надалі”, - наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня В.ЮЩЕНКО на нараді з представниками ПФУ заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в квітні становить близько 3 млрд. грн.

Він зазначив, що в квітні до бюджету ПФУ надійшло 10,7 млрд. грн. У той же час сума витрат становила 13 млрд. грн.

Крім того, залишок, який на початку року становив 3,5 млрд. грн., майже весь був використаний у січні-березні. За словами Президента, сьогодні цей залишок становить 0,5 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО наголосив на непродуманому плануванні бюджету Пенсійного фонду, що базується на нереальних макропоказниках, а також нереальних показниках державного бюджету.

«Під загрозою отримання пенсій мільйонами людей», - сказав Президент.