Міністр економіки знайшов спосіб підвищити "євросумісність" України

Посилення співпраці з Францією сприятиме підвищенню "євросумісності" України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про це міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив у ході зустрічі з Генеральним директором Вищої комерційної школи м. Париж Паскалем МОРЕНОМ під час п’ятого засідання змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва у Парижі.

«Останнім часом Україна активізує співробітництво з найбільш розвиненими країнами світу, серед яких одне з провідних місць посідає Франція – стратегічний зовнішньоекономічний партнер», - наголосив керівник економічного відомства.

Міністр підкреслив, що українська сторона зацікавлена у всебічному розвитку міжгалузевого співробітництва з Францією, оскільки вбачає в ньому запоруку поступового асоціювання з ЄС та підвищення "євросумісності" України.

У ході зустрічі обговорювалася можливість обміну студентами й аспірантами, а також стажування викладачів, студентів, аспірантів у Вищій комерційній школі Франції.

Міністр економіки запропонував налагодити співпрацю між Вищою комерційною школою Парижу та одним із науково-дослідних економічних інститутів Академії наук України шляхом реалізації спільних наукових проектів, обміну науковими досягненнями в економічній сфері, проведення дисертаційних досліджень тощо.

Також керівник економічного відомства запропонував створити групу експертів з питань науково-дослідних економічних питань та запросив відвідати Україну з метою опрацювання вищезгаданого питання.