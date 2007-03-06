Тимошенко в Америці розпустила коси (фото)
13:36, 06 березня 2007Політика
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Реакція на весняне сонце?
В останній день свого перебування у Вашингтоні лідер БЮТ Юлія Тимошенко вирішила продемонструвати і американцям той імідж, яким на початку року так вразила своїх колег-депутатів.
Юлія Тимошенко постала перед американцями і з такою зачіскою
Юлія Тимошенко виходить з готелю “Віллард” у Вашингтоні
Юлія Тимошенко зустрічається з представниками української діаспори
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