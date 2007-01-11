Тимошенко змінила зачіску (фото)

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко сьогодні уразила журналістів і парламентарів новим іміджем. Юлія Володимирівна з`явилася у Верховній Раді без звичної коси з розпущеним волоссям у локонах. Відповідаючи на питання про те, з чим пов`язана така радикальна зміна іміджу, Тимошенко сказала журналістам, що нічого такого не трапилося, «просто іноді жінки міняють зачіски». Лідер БЮТ пообіцяла робити це частіше, щоб не викликати подібного ажіотажу.

Фото Ліга