Вінський погрожує керівникам залізниць звільненням за брак... пасажирів?

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що начальника залізниці, який продемонструє найбільшу збитковість пасажирських перевезень за підсумками першого півріччя 2009 року, буде звільнено з посади.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, про це Й.ВІНСЬКИЙ сказав сьогодні під час наради з питання виконання Програми основних напрямів діяльності пасажирського господарства.

Згідно з повідомленням, під час свого виступу міністр відзначив, що ситуація в залізничній галузі критична, і гостро розкритикував діяльність начальників залізниць, наголосивши, що не допустить, щоб залізнична галузь працювала збитково.

«У нас чітка мета: забезпечити нульову рентабельність на пасажирських перевезеннях. Торгувати ресурсом, який називається «Укрзалізниця», ми більше не можемо – і так нею 10 років закривали всі діри», - наголосив міністр, відзначивши персональну відповідальність керівників за стан справ у галузі.

Крім того, міністр виставив вимогу перед начальниками залізниць виконати взяті перед профспілками зобов`язання підвищити заробітну плату залізничникам на 6%.

«Я наполягаю, що ми повинні виконати свої зобов`язання, і хочу одержати офіційного листа від профспілок з відповідним підтвердженням», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. До складу Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» входить шість залізниць - Придніпровська, Донецька, Одеська, Південно-Західна, Львівська і Південна залізниці - які є самостійними господарськими суб`єктами.